Lehmapiimaallergia võib avalduda eritaoliste sümptomitega

Vahel aetakse piimaallergia segi laktoositalumatusega. Laktoositalumatus pole sama mis piimaallergia. See on haigus, mille põhjuseks on piimasuhkrut lagundava ensüümi ehk laktaasi puudulikkus ja see on põhiliselt täiskasvanute probleem, lapseeas on seda harva. Lehmapiimaallergia on lapseea sagedaim toiduallergia vorm, seda esineb umbes 2,5 protsendil lastest ning eelkõige kahel esimesel eluaastal.