Üldjuhul on kõikidel toitainetel teada ohutu ülempiir ning selle ületamisel võivad tekkida kõrvalnähud.

Kaalulangetuseks mõeldud toodete puhul võib juhtuda, et nimetuse «rasvapõletaja» all müüdava toidulisandi koostises on kasutatud ainet, mida tohib kasutada vaid ravimites.