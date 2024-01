Tervisekassa asub rahastama digiplatvormide kasutuselevõttu

Tervisekassa alustab 2024. aastal perearstide digiteenindusplatvormide rahastamist, et toetada nende laialdasemat kasutuselevõtmist ja seeläbi tagada, et kõigil Eesti inimestel oleks võimalik perearstikeskusesse pöörduda mõne digiplatvormi abil. «Kuigi platvormid on olnud kasutusel juba mitu aastat, puudub paljudel inimestel siiani võimalus pöörduda oma perearstikeskuse poole digikanalite kaudu. Lisaks võib perearstil olla digilahenduste paljususe tõttu keeruline neis orienteeruda, et valida just see õige lahendus enda patsientide toetamiseks,» rääkis Tervisekassa perearstiabi digiteenindusplatvormide (PADI) projektijuht Kristin Kuusk.

Tervisekassa roll on seada digiplatvormidele nõuded, hinnata nõuetele vastavust ja tasustada nõuetele vastavaid teenuseid, lisades need tervishoiuteenuste loetellu. Nõuded jagunevad kahte kategooriasse: funktsionaalsed nõuded ehk mida patsient saab platvormil teha, ja mittefunktsionaalsed nõuded, mis panustavad küberturbesse ja inimeste terviseandmete kaitsmisse. Perearstidel on võimalus valida enda keskusele sobivaim platvorm ja saada Tervisekassalt igakuist toetust.

2024. aastal on Tervisekassa PADI projekti rakendamise raames hindamas seni seatud eesmärkide täitmist ja esmast tagasisidet, et vajadusel teha muudatusi ja kohandada oma tegevusi. «Näiteks uuritakse seda, kui rahul on elanikud perearstiabi kättesaadavuse ja digiplatvormide kasutusmugavusega. Samuti küsitakse tagasisidet esmatasandi meeskondadelt, et tuvastada projekti ja digiplatvormide puudujääke ning kitsaskohti, kus Tervisekassa saaks perearstidele abiks olla,» lisas Kuusk.