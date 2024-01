Kombinatsioon vähendas ka melanoomi leviku või surmariski 62 protsendi võrra võrreldes ainult KEYTRUDA-ga. Uuringu näitas, et tegu on esimese raviga, millest on olulist kasu võrreldes ainult KEYTRUDAga. Kombineeritud ravi ei erine oluliselt KEYTRUDA-st, põhjustades peamiselt väsimust, süstekoha valu ja külmavärinaid.