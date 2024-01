7 üllatavat terviseprobleemi, mille põhjustab vale magamisasend

Kui mõni kehaosa või lihas on öösel pideva pinge all, võib see hommikuks väljenduda tüütu valuna. Tuikavad kohad saavad järjepanu valesti magades üha rohkem kurnatud, eriti kui puuduvad korralik madrats ja padi, vahendab Bustle.

Tuimus või surin jäsemetes

Kui ärgates on käsi või jalg tuim või surinaid täis, magasid tõenäoliselt valesti. Probleem peitub ilmselt kaelas, kus närvid on saanud kokku surutud või ärritatud, kuna põõnasid kõhuli või külje peal. Kui sulle meeldib magada külili, võiksid kasutada toestavat patja, nii et kaelanärve ei suruta magades kokku.

Küünarnuki või randmenärvid on ärritunud

Alaseljavalu naistel

Keel blokeerib hingamisteed

Selili magamine on ideaalne asend selgroole. See laseb aga gravitatsioonil teha oma töö, keel võib kurku langeda ja takistada hingamisteedes õhu liikumist. Mida kitsamad on hingamisteed, seda suurema tõenäosusega paneb see norskama. Need, kel on eriti lai keel, on tihtilugu kimpus õhuteede öise takistumisega ja põevad uneapnoed, mille tõttu ei saa organism piisavalt hapnikku.