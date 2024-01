HÜVASTI IMPLANTAADID ⟩ Teadlased panevad inimesel ka kolmanda komplekti hambaalgeid kasvama – need on olemas

Uurijad ütlevad, et inimestel on algetena saadaval kolmas komplekt hambaid, mis on valmis vastavalt vajadusele kasvama.

See, mis teeb haid nii intrigeerivateks loomadeks, tuleneb nende võimest hambaid uuesti kasvatada. Ja kuigi rühm Jaapani teadlasi ei väida, et peaksime püüdma olla võimalikult hailaadsed, tahavad nad, et see võime oleks inimesel välja arendatav.