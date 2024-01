5 toiduainet, mida süüa kehvveresuse leevendamiseks

Aneemia puhul on veres vähenenud punavereliblede hulk, kirjutab Health24. Kõige sagedasem aneemia sümptom on kurnatus, kuid esineb ka uimasust, peavalusid, valu rinnus, hingamisraskusi ning südame rütmihäireid. Kehvveresusest annavad märku ka pidevalt külmad käed-jalad. Ligi pooled aneemiajuhtudest on põhjustatud keha ebapiisavatest rauavarudest.