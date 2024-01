Selgus, mis põhjustab pika Covidiga kaasnevat väsimust

Teadlased avastasid mitmeid kõrvalekaldeid patsientide lihaskoes. Rakutasandil nähti, et lihaste mitokondrid, mis on rakkude energiaallikad, töötavad halvemini ja toodavad vähem energiat. See panustab teadlaste sõnul pika Covidiga kaasnevasse väsimusse.