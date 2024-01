Peahea nõustamisele pöördus mullu ligi kolm korda rohkem noori kui varasemal aastal

«Hinnanguliselt vajaksid vaimse tervise tuge suisa pooled noortest, tavaliselt kogevad nad meeleolulangust, ärevust või vaimset kurnatust. Aasta jooksul oleme pakkunud kiiremat abi noortele, kelle vaimse tervise sümptomid on kerged kuni mõõdukad, et vähendada vaimse tervise probleemide süvenemist. Uudne nõustamisteenus täidab tervishoiusüsteemis olnud tühimikku ja vähendab koormust niigi ülekoormatud tervishoiuteenustele,» selgitas Peaasi.ee psühholoog Andreas Holst.

Peahea nõustamine on Austraaliast pärit tõenduspõhine lähenemine, mis on kohandatud Eesti oludele ja sisaldab mitmesuguseid harjutusi ning enese aitamise tööriistu.

Peahea nõustamine on suunatud 12–26-aastastele noortele, kes tunnevad, et neil on vaimse tervisega probleeme. Näiteks alaväärsustunne ja madal enesehinnang, meeleolu alanemine ja kõikumine, ärevus, keskendumisraskused, motivatsioonipuudus. Peahea nõustamine on noortele tasuta ning nõustamisele saavad registreeruda noored üle Eesti https://noustamine.peaasi.ee/noored