Teadlased avastasid Alzheimeri tõve erinevad bioloogilised variandid

Alzheimeri tõvega patsientidel kleepuvad amüloid- ja tauvalgud ajju kokku. Lisaks nendele tükkidele on kaasatud ka muud bioloogilised protsessid, nagu põletik ja närvirakkude kasv. Uute tehnikate abil on teadlased suutnud mõõta neid teisi protsesse amüloid- ja tau-valkudega patsientide tserebrospinaalvedelikus.

Betty Tijms ja Pieter Jelle Visser uurisid 1058 valku 419 Alzheimeri tõvega inimese tserebrospinaalvedelikus. Nad leidsid, et selles rühmas on viis bioloogilist varianti. Esimest varianti iseloomustab suurenenud amüloidi tootmine. Teise tüübi puhul on hematoentsefaalbarjäär häiritud, väheneb amüloidi tootmine ja väheneb närvirakkude kasv.