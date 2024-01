Ohtralt muteerunud koroonatüvi peidab endas ootamatut ohtu

Põhjust on aga tõhustusdoosiks, nentis Ohio riikliku ülikooli viroloogiaprofessor ja uuringu vanemautor Shan-Lu Liu. «Inimesed, kellel on olnud Covid-19 infektsioon, peaksid meeles pidama, et omikronvariandid on võrreldes varasemate variantidega, nagu delta, vähem virulentsed, mis tähendab, et need ei muuda enamikku inimestest väga haigeks. Kui teil on kergem haigus, on nakkuse tekitatud antikehade hulk madalam – peaaegu 10 korda madalam kui vaktsineerimise kaudu tekkinud antikehade oma. Seetõttu ei saa te immuunsuse loomiseks loota ainult looduslikule infektsioonile,» ütles Liu. «Kuigi kahevalentne mRNA vaktsiin suudab endiselt neutraliseerida BA.2.86, on efektiivsus selgelt vähenenud. Seetõttu on oluline hankida uusim tõhustusdoos, mis on koostatud XBB.1.5ga ja on osutunud tõhusaks BA.2.86 vastu,» lisas teadlane.