6 süütut harjumust, mis võivad tõsta dementsuse tekkeriski

Dementsus on mälu, keele, probleemide lahendamise ja muude mõtlemist nõudvate võimete kaotus. Seda põhjustab sageli Alzheimeri tõbi ja see mõjutab peamiselt 65-aastaseid ja vanemaid inimesi. Dementsus võib olla piisavalt tõsine, et häirib igapäevaelu ja dementsusega inimesed vajavad sageli täiendavat abi.