Aasta arsti tiitli pälvis Le Vallikivi

Eesti Tervise Fondi juhataja ning aasta arsti žürii liige dr Eero Merilind sõnas, et dr Vallikivi on aasta arsti tiitli kuhjaga ära teeninud. «Pikaajalise Eesti Perearstide Seltsi esimehena on ta mõjutanud kogu tervishoiusüsteemi. Tema eestvedamisel on muudetud perearstide töötamist ja rahastamist, on loodud tervisekeskused ning laiendatud õdede õigusi. Le Vallikivi on palju teinud selleks, et perearstikeskused pakuksid kvaliteetset arstiabi ühtse meeskonnana ning et iga Eesti inimene saaks arstiabi õigel ajal ja õiges kohas. Ta on olnud aktiivne Ukraina sõjapõgenikega seotud tervishoiuprobleemide lahendamisel ning oma nimistusse vastuvõtmisel. Lisaks on ta õpetanud tudengeid ja residente, töötades ka Kaitseressursside Ametis arstina. Tema patsiendid ja kolleegid hindavad teda põhjaliku arsti ja hea huumorimeelega inimesena. Perearstid valisid ta 2023. aasta tegijaks ja olen rõõmus, et dr Le Vallikivi on nüüd hinnatud ka Aasta Arst 2023 tiitliga.»