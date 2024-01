Suusatreenerid annavad nädala jooksul 100 tasuta suusatundi Eesti terviseradadel

Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll, kes annab oma kaks suusatundi Harjumaal, on meeldivalt üllatunud, kui suur on rahva huvi «100 suusatundi» projekti vastu. «Eelmisel aastal oli meil suusatreeningutel üle 1200 inimese, mis on hea tõestus, et huvi suusatamise vastu on rahva seas suur,» sõnas Koll. «Seetõttu on meie eesmärk missiooni jätkata ja innustada järgmiseid algajaid kodust välja tulema, et nad saaksid osa kaunist talvest ja suurepäraselt ettevalmistatud terviseradadest, mida jagub üle terve Eestimaa. Usun, et palju on ka neid, kes on just siit projektist saanud külge suusatamispisiku, mis on viinud ta Tartu Maratonile.»