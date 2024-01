«Vaikne tapja» ei anna endast ühegi sümptomiga märku

On kõigile teadatuntud tõdemus, et füüsiline aktiivsus, uni, head suhted ja mitmekesine toidulaud on hea tervise alustalad. Valdo Jahilo tõdes, et 80ndatel ja 90ndatel olid inimesed rohkem aktiivsed, sest autosid ei olnud nii palju ja käidi rohkem jalgsi. Nüüd tuleb Jahilo arvates inimestele šokina, et me kõik olemegi mugavamaks muutunud. «Lahendus on lihtsates tegevustes, mida me enam ei tee või teeme vähem,» sõnas Jahilo ja toob näiteks, et veel mõnikümmend aastat tagasi kasutasid inimesed rohkem treppe, sest eskalaatoreid ei olnud. Nüüd on aga igas majas lift ja igas kaubanduskeskuses eskalaatorid. Inimene jõuab küll mugavamalt kohale, kuid sellised väiksed mugavused võivad tervist oluliselt mõjutada.