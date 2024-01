Need on kõige levinumad suguhaigused Eestis

SYNLABi vastutava laborispetsialisti Andrio Lahesaare sõnul oli mõned aastad tagasi suguhaiguste analüüsimine pigem tabu ning testida eelistati anonüümselt koju tellitava proovivõtukomplektiga. Täna on anonüümsete testide osakaal pisut alla kolme protsendi. «On näha, et inimeste teadlikkus suguhaiguste osas on tõusnud ning see on aidanud kaasa ka suguhaiguste nakatumise mõningasele vähenemisele,» tõdes Lahesaare. Siiski ei ole sugulisel teel levivad haigused kuskile kadunud – täna on kõige enam levivateks suguhaigusteks Eestis klamüdioos (Chlamydia trachomatis), mükoplasmoos (Mycoplasma genitalium) ja gonorröa ehk tripper (Neisseria gonorrhoeae).