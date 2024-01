Põlva haiglas alustab tööd uus ravijuht

«Ravijuhil on kanda haiglas vastutusrikas roll, kuna korraldab kogu haigla ravitööd ja vastutab tervishoiuteenuste arendamise ja ravikvaliteedi tõstmise eest. Dr Sarapi näol on tegu oma ala eksperdiga, kes aitab uuele tasemele viia ka Põlva haigla radioloogiaüksuse,» ütles Põlva haigla juhatuse liige Kristin Raudsepp.

Raudsepp ootab dr Sarapiga koostööd haigla arendamisel ja kvaliteedi tõstmisel. «Ravijuht on oodatud meeskonnaliige, kellega koos tagame Põlva haigla pideva arengu, et oleksime jätkuvalt kaasaegne meditsiinikeskus. Kuid selleks, et aja ning kõigi ootuste ja vajadustega sammu pidada, tuleb meil palju pingutada ning dr Sarapi abi ja kogemus kulub seejuures igati ära,» ütles Raudsepp.

Põlva haigla uue ravijuhi Pirja Sarapi sõnul saab tema üheks peamiseks ülesandeks suurendada haigla usaldusväärsust, et kohalikud ja ka kaugemalt tulijad eelistaksid just Põlva haiglat ning saaksid adekvaatset ja professionaalset ravi.

«Ravikvaliteedi tõstmine on minu jaoks suurim väljakutse ja pean oluliseks, et kõik patsiendid, kes Põlva Haiglasse tulevad, lahkuvad siit teadmises, et on saanud tänapäevast ja tõenduspõhist ravi. Usun, et radioloogina töötamine annab ravikvaliteedi tõstmiseks parima võimaluse, kuna puutun kokku paljude teiste erialade ja raviprotsessidega. Tõhustades ravikorraldust ja koostööd erinevate osakondade vahel, saame patsiendile pakkuda parimat teenust,» leiab Sarap.

Lisaks on Sarap olnud aktiivne ka teadustöös. «Olles õpetanud üliõpilasi ja mitmete erialade residente ning tegelenud teadustööga, olles paljude teadusartiklite kaasautor, siis näen Põlva haiglal jätkusuutlikku potentsiaali nii tudengite, residentide kui õdede õppebaasina,» ütles Sarap.

Dr Pirja Sarap on lõpetanud 2003. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal ning 2008. aastal residentuuri radioloogia erialal. Sarap on töötanud aastatel 2004-2021 Tartu Ülikooli Kliinikumis residendist arst-õppejõuni, 2012-2021 Ida-Tallinna Keskhaiglas radioloogina, 2015-2021 Tartu Ülikoolis radioloogia assistendina ning 2021-2023 Medicumi radioloogiaosakonna juhataja ja radioloogina. Viimased neli aastat on Pirja Sarap olnud radioloog Viljandi haiglas ja jätkab ka seal tööd.