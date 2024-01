Südameapteek avas arsti kaugkonsultatsiooni võimalusega viis tervisekabinetti

Ta nentis, et liiga sageli satub apteeker olukorda, kus ta ei saa tervisemurega inimest aidata. Israel tõi sagedamini esinevate näidetena ravimi tarneraskused, patsientide ravimiretseptide aegumise või ka tervisemurede tekkimise väljapool perearsti tööaega õhtuti, nädalavahetusel ning riigipühadel. Viies uues Südameapteegi tervisekabinetis on võimalik tervisemure korral teha kaugkonsultatsioon arstiga, kes saab võtta vastu otsused eelpool toodud näidete puhul. Näiteks väljastada retsept saadaolevale sobivale ravimile, uuendada patsiendi retsepti või tervisemure korral võtta vastu raviotsuseid.

Südameapteegi tervisekabinet on privaatne ruum, kuhu apteeker saab vajaduse tekkimisel inimese suunata arstiga kaugkonsultatsiooni läbiviimiseks. Arsti kaugkonsultatsiooni privaatseks ja nõuetekohaseks algatamiseks tuleb end ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga tuvastades Confido Digikliinikusse sisse logida. Arsti kaugkonsultatsiooni tavahind Südameapteegi kliendile on sõltuvalt nõustamise tüübist 9.50–19 eurot. Tööandja tervisekindlustust omavatele inimestele on see soodsam või tasuta, sõltuvalt tervisekindlustuse tingimustest.

Praegusel aastaajal on Israeli sõnul aktuaalseks apteeki pöördumise põhjuseks viirushaigused. Näiteks saab haigussümptomite korral apteegist soetatud kiirtesti kaudu tuvastada, kas tegu on COVID-19, gripi- või RS-viirusega. Näiteks gripitesti positiivse tulemuse korral on võimalik arstil riskirühma patsiendile koheselt väljastada retsept ning alustada raviga, sest just gripi puhul on oluline, et esimene ravimidoos võetakse mitte hiljem kui 48 tundi pärast sümptomite avaldumist.