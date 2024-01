Kushi võib segamini ajada USA-s leviva samanimelise narkootikumiga, mille segu pihustatakse taimedele, et seda koos nendega suitsetada. Sierra Leones on kush hoopis teistsugune; see on segu kanepist, opioididest fentanüülist ja tramadoolist, formaldehüüdist ja – mõne väitel – jahvatatud inimluudest.