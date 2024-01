Kaasaegne otsusetugi aitab vältida ravivigu

Teabehalduse otsusetoele pääsevad tervishoiutöötajad ligi Synbase portaali kaudu, kasutades isiklikku kasutajakontot või läbi haigla arvutivõrgu (IP-põhine juurdepääs). Kasutajakontot saab luua s ynbase.eu portaalis Smart-ID, ID-kaardi või Mobiili-ID abil. Portaalis on kokku kolm erinevat andmebaasi, millest kaks asuvad portaalis sees – eestikeelne EBM-ravijuhendite andmebaas koos Eesti ravijuhenditega ja Medbase ravimite andmebaasid. Ravijuhendite andmebaasi uuendatakse pidevalt ning tänaseks sisaldab see üle tuhande eestikeelse ravijuhendi. Lisaks on andmebaasis tõendusmaterjalid, pildid, videod, helinäidised ja kalkulaatorid.

Kolmandana on portaalist leitav eraldi veebilehena avatav Ameerika Ühendriikide juhtiva teadusandmebaaside pakkuja EBSCO loodud inglisekeelne andmebaas DynaMed, mis on valitud maailma parimaks kliinilise otsusetoe süsteemiks kahel järjestikusel aastal. Andmebaas sisaldab 22 000 käsitlusjuhendit ja teavet kokku 39 eriala kohta, mis on omakorda kategoriseeritud kliiniliste teemade kaupa. Kõigile kasutajatele on Synbase portaalis kättesaadav ka laiendatud RHK-10 andmebaas, Eesti Ravimiameti pakendiinfo ning Meditsiinisõnastik. Kokkuvõttes tagab selline lahendus tervikliku patsiendikäsitluse eri tasanditel ning vähendab tervishoiu killustatust.