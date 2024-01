Populaarse hobiga võib kaasneda pöördumatu kuulmislangus ja tinnitus

Olemasolev tõendusmaterjal näitas, et helitugevused ületavad mängides sageli lubatud ohutuid piire või on selle lähedal. Arvestades videomängude populaarsust, rõhutavad teadlased vajadust suuremateks rahvatervise pingutusteks, et tõsta teadlikkust võimalikest riskidest.

Mängijad mängivad sageli suurtel helitugevustel ja mitu tundi järjest, lisavad teadlased.

Ülevaatesse kaasati 14 eelretsenseeritud uuringut Põhja-Ameerikast, Euroopast, Aasiast ja Austraaliast, hõlmates kokku 53 833 inimest.

Raporteeritud helitasemed varieerusid üldiselt 43,2 detsibellilt (dB) mobiilseadmete puhul kuni 80–89 dB-ni mängukeskuste korral. Kokkupuude müraga oli erinev, keskmiselt kolm tundi nädalas.

Impulsimüra koosneb alla ühe sekundi kestvatest plahvatustest, mille tipptasemed on vähemalt 15 dB kõrgemad kui taustamüra. Ühes uuringus teatati, et impulsimüra jõudis mängimise ajal tasemeni kuni 119 dB; lubatud müra piirid on umbes 100 dB laste ja 130–140 dB täiskasvanute puhul.

Kui nädalas on lubatud 80 dB müraga kokku puutuda 40 tundi, siis helitaseme tõus väikeste ühikute võrra tähendab suurt kärbet lubatud kokkupuute tundides. 83 dB juures on see 20 tundi; 86 dB juures 10 tundi; 92 dB juures 2,5 tundi; ja 98 dB juures 38 minutit nädalas.

Lastel on lubatud 75 dB müraga kokku puutuda 40 tundi nädalas. Lastele on ohutu kuulata 83 dB heli umbes 6,5 tundi, 86 dB heli umbes 3,25 tundi, 92 dB heli 45 minutit ja 98 dB heli ainult 12 minutit nädalas, selgitavad teadlased.