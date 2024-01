Uriini jõul töötavad nanorobotid hävitavad tõhusalt visa vähki

Uurijad on välja töötanud uudse meetodi põiekasvajate raviks, kasutades selleks nanoroboteid. Nanorobotid, mille käivitab uriinis olev jääkaine uurea, liiguvad ja tungivad kasvajasse, et viia sinna radioaktiivset ravimit. Hiirtega tehtud katsetes kahanesid kasvajad pärast üht doosi peaaegu 90 protsendi võrra, pakkudes korduva haiguse raviks lootustandva alternatiivi, vahendab New Atlas.