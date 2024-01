Tasub teada: kuidas võib mõjutada endometrioos rasedust?

2014. aasta uuringus leiti, et kuigi last soovivatest paaridest õnnestub rasestumine igal kuul 15–20 protsendil, siis endometrioosist mõjustatud paaride puhul langeb õnnestumise tõenäosus 2–10 protsendini.

Kas endometrioosi sümptomid paranevad või halvenevad raseduse ajal?

Üheks seisundi leevenemise teguriks võib olla progesterooni taseme tõusus raseduse ajal. Arvatakse, et see hormoon pärsib ja võib-olla isegi vähendab endomeetriumi kasvu. Endometrioosi põdevate inimeste raviks kasutatakse sageli progestiini, progesterooni sünteetilist vormi.

Osal naistest aga raseduse ajal sümptomid halvenevad. Selle põhjuseks on asjaolu, et kui emakas laieneb, võib see valesti asetsevaid kudesid venitada. See võib põhjustada ebamugavust. Östrogeeni taseme suurenemine võib kaasa aidata ka endomeetriumi kasvule.