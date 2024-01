Ida-Tallinna Keskhaigla avas Rinnakeskuse.

Rinnakeskuse meeskonnas on oluline roll eriväljaõppe saanud ämmaemandatel, kes korraldavad patsiendi teekonda ja suunavad vajadusel edasi radioloogile ja rinnakirurgile. Nii on kvaliteetne abi paremini kättesaadav rohkematele naistele - mudel, mille on üle võtnud ka teised keskused Eestis.