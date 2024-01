Teadlased leidsid lühikesed toksilised RNA ahelad, mis aitavad kaasa ajurakkude surmale ja DNA kahjustumisele Alzheimeri ja ka vananevates ajudes. Inimesed, kellel on suurem mäluvõime, omavad aga rohkem kaitsevaid lühikesi RNA ahelaid. Uuring näitab, et vananemisega vähenevad kaitsevad RNA ahelad, mis võivad soodustada Alzheimeri arengut.

Uuringu autor, Northwesterni Ülikooli Feinbergi Arstikooli vähimetabolismi professor Marcus Peter, märkis, et RNA toimete ja Alzheimeri seose avastamine on uudne. Uuringu tulemused võivad leida rakendust mitte ainult Alzheimeri, vaid ka teiste neurodegeneratiivsete haiguste ravis. Peter rõhutas, et tasakaalu taastamine või kaitsevate RNA ahelate koguste suurendamine ajus võib olla uus lähenemisviis Alzheimeri või neurodegeneratsiooni peatamiseks või ennetamiseks.