Suitsetamist hakati seostama kopsuvähki haigestumisega 1930. aastatel ning see on tänaseni peamine kopsuvähi riskitegur, kuna sigaretisuits sisaldab mitmeid kartsinogeenseid ühendeid, nagu nitroosamiinid, polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud nind akrüülamiid. Siiski on paljud diagnoosi saanutest ka mittesuitsetajad.