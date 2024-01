«Kui teil on väljas pisut külmem, võib teie keha immuunsüsteemi võime veidi langeda, sest see teeb täiendavaid jõupingutusi, et teid soojas hoida. See ei kehti kõigi inimeste puhul, kuid mõnel juhul võib see soodustada külmetushaiguste teket,» ütleb dr Bracamonte.