Nädalaga lisandus 253 laboratoorselt kinnitatud gripijuhtu

Viimase kahe nädala jooksul vajas gripi tõttu haiglaravi 132 patsienti. Hooaja algusest on kokku hospitaliseeritud 434 inimest. Esialgsetel andmetel on sel hooajal kokku olnud 23 gripi kaasuva ja põhihaigusega seotud surmajuhtumit. Surnute mediaanvanus on 68 aastat.