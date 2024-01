Meelespea lapsevanemale: millist valuvaigistit ja mis annuses anda lastele

Benu apteegi proviisori Kerli Valge-Rebase sõnul on apteegis lastele saadaval valu vaigistamiseks ja palaviku alandamiseks kaks toimeainet – paratsetamool ja ibuprofeen, millest esmavalikuna soovitab ta paratsetamooli. «Kui aga varasem kogemus lapsega on näidanud, et antud toimeaine ei ole piisavalt efektiivne valu või palaviku leevendamisel, siis kindlasti tasuks proovida ibuprofeeni,» räägib Valge-Rebane.

Proviisori sõnul ei pea valu kannatama ning valuvaigistit võib anda lapsele ka siis, kui tal ei ole palavikku. «Kuna väikelapsed ei oska öelda, et neil kuskil valutab, vaid annavad sellest aimu oma käitumisega – on virilad, nutused, ei taha süüa ega mängida, siis minu soovitus oleks usaldada oma instinkti, sest iga lapsevanem teab, milline on tema laps tavapäraselt,» julgustab Valge-Rebane lapsevanemaid.

Sama toimeaine erineval kujul

Kui ibuprofeeni on väikelastele ainult siirupina, siis paratsetamooli on lisaks ka raviküünaldena, mis on mõeldud rektaalseks kasutamiseks. Suurematele lastele alates seitsmendast eluaastast, kes kaaluvad üle 20 kilo, on valikus ka ibuprofeeni närimistabletid.