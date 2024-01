Kliimamuutus soodustab tüütu haiguse esinemist

Uuringu käigus uuriti dr Giovanni Lo Iacono juhtimisel ilmastiku mõju campylobacteriosis'e levikule – see on bakteriaalne infektsioon, mis võib põhjustada kõhulahtisust ja kõhuvalu. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on selle bakteri nakkused maailmas kõige levinum bakteriaalse gastroenteriidi põhjus. Nakkused on tavaliselt kerged, kuid võivad olla surmavad väikelastele, eakatele ja pärsitud immuunsüsteemiga inimestele.