Heategevuskampaania kutsub annetama laste vaimse tervise esmaabi koolitusteks

Uuringute järgi kogeb 33% teismelistest madalat vaimset heaolu, umbes kolmandik teismelistest on kurvad ja masendunud. Iga kümnes noor tunneb, et tal ei ole kellegagi oma muret jagada. Samal ajal on 82% teismeliste laste vanematest mures oma lapse vaimse tervise pärast ja ligi pooled (44%) ei tea, kas on piisavalt põhjust tegutseda.

Selleks, et vaimse tervise esmaabi koolitused esmakordselt lasteni ja lapsevanemateni jõuaksid, käivitasid Colonna Heategevusfond ja Peaasi.ee teadvustamise ja annetuste kogumise kampaania. «Annetuste toel pannakse kokku koolitusprogramm, mille eesmärk on suurendada laste vaimse tervise mure märkajaid ning esmase toe pakkujaid,» ütles Colonna juht Roberto de Silvestri. «Colonna korraldatud heategevuskampaania avagalal pandi koolituste korraldamisele alus juba 125 000 kogutud euroga, kuid selleks, et abi veel rohkemate lapsevanemateni jõuaks, on annetustelefonid veel veebruaris avatud.»

Näitleja, laulukirjutaja ja laulja Mari Jürjens on osalenud varem Peaasi.ee korraldatud koolitustel just seetõttu, et ta on lapsevanemana näinud ja kuulnud, et laste hulgas on väga palju ärevust ja depressiooni. «Soovisin õppida oskusi, et olla valmis oma lapsi keerulistel hetkedel toetama ja õiget abi pakkuma. Õppisin tundma seda, kuidas läheneda kellelegi, kel märkad olevat mure - mida öelda ja küsida, kuidas kuulata ja mis hetkel anda nõu. Õppisin seda, et kõige tähtsam on siiski ärakuulamine,» jagas Mari Jürjens oma kogemusi vaimse tervise esmaabi koolituselt. «Kui näen, et laps on endast väljas või mures, proovin õpetussõnade jagamise asemel rohkem lihtsalt kuulata ja lasta lapsel rääkida.»