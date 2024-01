Uus uurimus viitab sellele, et mõned patogeenid, sealhulgas kõhulahtisuse haiguse kampülobakterioosi tekitajad, mitte ainult ei kohane muutuva kliimaga Maal, vaid saavad selles ka ohtrasti paljuneda.

Kampülobakterioos on zoonoosne haigus, mille põhjustavad Campylobacter perekonna liigid, eriti C. jejuni ja C. coli, mis inimestele kõige sagedamini levivad loomsetest toodetest.