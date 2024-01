Uued kontaktläätsed aitavad ennetada nägemiskaotust

Glaukoom tekib siis, kui silma ja aju vahelist närvi kahjustab suurenenud silmasisene rõhk (IOP), mille tekitab tavaliselt vedeliku kogunemine silma esiosas. Kui seda ei ravita, võib glaukoom põhjustada nägemise pöördumatut kaotust. Glaukoomi nimetatakse mõnikord «vaikseks nägemisröövliks», kuna see areneb aeglaselt ja toob kaasa korvamatut kahju enne nägemiskaotuse ilmnemist. Uued kontaktläätsed võivad aidata varakult glaukoomi avastada, kuna need mõõdavad silmasisest rõhku ja edastavad teabe spetsialistile hindamiseks.

Uuringu käigus on välja töötatud kontaktläätsed nimega GlakoLens, millele on sisse ehitatud andur, mis kogub juhtmeta andmeid, mida säilitatakse ja töödeldakse kantava elektroonilise süsteemi abil. Need andmed antakse seejärel arstile hindamiseks. GlakoLensi eeliseks on võrreldes tavaliste silmakontrollidega see, et IOP-mõõtmisi saab teha pikema aja jooksul, mis võib viia täpsema diagnoosini.