Kaalulangetusravimite looduslik alternatiiv on kõigile kättesaadav ja tasuta

Käärsoolepidur

Spetsiaalsed bakterid soolestiku alumises osas töötlevad toidu lagunemata komponente, nagu kiudained ja polüfenoolid, ning muudavad need hormoone stimuleerivateks molekulideks, et kontrollida söögiisu ja ainevahetust. Nende hulka kuulub GLP-1, mis on Wegovy ja Ozempicu loomulik versioon.

GLP-1 ja teised hormoonid, nagu PYY, aitavad reguleerida veresuhkrut kõhunäärme kaudu. Samuti annavad need ajule signaali, et olete piisavalt söönud, ning teavitavad magu ja sooli, et need peaksid aeglustama toidu liikumist mööda seedetrakti, et võimaldada seedimist. Sellele süsteemile on omistatud isegi ambitsioonikas nimi – niinimetatud käärsoolepidur.