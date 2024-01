Geneetiline test aitab arstidel määrata sobivaima ravimi

Ka südametervise valdkonnas on farmakogeneetiline test arstide huviorbiidil

Regionaalhaigla südametervise kabineti ülemarst ja kardioloogiakeskuse teadusjuht professor Margus Viigimaa rääkis, et farmakogeneetiline analüüs on südametervise valdkonnas jõudnud küll arstide, farmatseutide ja tervishoiukorraldajate huviorbiiti, ent laialdast kasutust see Eestis veel leidnud ei ole. «Farmakogeneetiline test on oluline komponent personaalmeditsiinis, kuna inimese farmakogeneetiline profiil on unikaalne ja info, mida see kannab, on kasutatav kogu elu jooksul erinevate haiguste ravis,» tõdes professor Viigimaa.

Sarnaselt psühhiaatriale toimub ka südame-veresoonkonnahaiguste ravi määramine eelnevalt läbiviidud kliiniliste uuringute tulemuste põhjal. Inimeste individuaalsusest lähtuvalt on ka siin ravivastus erinevatel patsientidel oluliselt erinev ja suhteliselt keeruline on ka prognoosida, kellel võiks tekkida kõrvaltoimeid. «Suureks abiks on kahtlemata arsti kliiniline kogemus ja see teebki meie eriala väga põnevaks,» ütles professor Viigimaa.

Tema sõnul on kõige olulisemad valdkonnad, kus juba praegu on võimalik farmakogeneetilise testi abil südame-veresoonkonna patsientide ravi tõhusamaks ja ohutumaks muuta, kolesterooliravimid statiinid, kõrgvererõhutõve ravimid ja trombivastased ravimid. Farmakogeneetika DNA paneel võimaldab leida patsiendile kõige sobivama statiini kolesterooli langetamiseks ja vähendada kõrvaltoimete riski. «Samuti saame testi tulemustest lisasuuniseid, millist vererõhku langetavat või trombivastast preparaati antud patsiendil on kõige otstarbekam kasutada,» tõi professor Viigimaa välja.

Nii professor Viigimaa kui dr Laanetu on kindlad, et farmakogeneetiline testimine on kahtlemata arstidele perspektiivseks abivahendiks, mis aitab muuta ravi tõhusamaks ja vähendada kõrvaltoimete riski. «See on üks ravi personaliseerimise abivahenditest, mis täiendab arstikunsti,» nentis professor.