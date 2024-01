Peaasi.ee projektijuht Sandra Liiv tõdeb, et stigma ja häbimärgistamine on vaimse tervise teemade puhul jätkuvalt suur. Just seetõttu soovibki Peaasi.ee juurutada vaimse tervise kohvikutega mõtteviisi, et vaimsest tervisest rääkimine on okei ja seda igal pool. «Ma võin sellest rääkida normaalse häälega bussis või kohvikus ja kui keegi kuuleb seda pealt, siis sellest ei ole midagi, sest ka temal on vaimne tervis. Meil kõigil on.»