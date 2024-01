Viin ja vein keeravad aju geenid tuksi – kas need muutused on pöörduvad?

Sõltuvuse mehhanisme uuriv neurogeneetik Karla Kaun Browni ülikoolist kirjutab, et viimase kümnendi jooksul on pilt selginenud suuresti tänu paremale arusaamisele, kuidas ajus geene dünaamiliselt reguleeritakse. Uued mõtteviisid sõltuvuste kujunemise kohta võivad muuta seda, kuidas lähenetakse ravile.

Alkohol ja narkootikumid mõjutavad aju geenide aktiivsust

Igal ajurakul on teie geneetiline kood, mis on salvestatud pikkadesse DNA ahelatesse. Et kogu see DNA rakku mahuks, tuleb see tihedalt kokku pakkida. See saavutatakse DNA kerimisega «valgupoolide» ümber, mida nimetatakse histoonideks. Alad, kus DNA on lahti keeratud, sisaldavad aktiivseid geene, mis kodeerivad valke, mis täidavad rakus olulisi funktsioone.

Kui geenide aktiivsus muutub, muutuvad ka rakkude toodetavad valgud. Sellised muutused võivad mõjutada üht neuronaalset ühendust ajus, aga võivad olla ka nii ulatuslikud, et mõjutavad käitumist. See geneetiline koreograafia viitab sellele, et uute asjade õppimisel sisse või välja lülitatavad geenid on dünaamilised ja kohanduvad igapäevaste vajadustega.

Hiljutised uuringud loommudelitega on näidanud, et alkohol ja narkootikumid mõjutavad otseselt muutusi geenide avaldumises ajupiirkondades, mis aitavad juhtida mälu ja enese premeerimisega seotud käitumist.

See, kui tihedalt DNA on histoonide ja muude valkude ümber keritud või nendega seotud, määrab igas aju neuronis, milliseid geene ekspresseeritakse ehk millised geenid on aktiivsed ja milliseid valke toodetakse.