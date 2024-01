1. tüüpi diabeedi riskiteguriteks on geneetiline eelsoodumus ja keskkonnategurid.

Meditsiinimaailma telgitagused võivad pöörata diabeedi ravimeetodite maailma pea peale. Kujutage ette insuliini, mis ei vaja enam süstimist ning mida saab reguleerida siis, kui seda on täpselt vaja! Just sellele on teadlased ja farmaatsiatööstus nüüd keskendunud.