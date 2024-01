Hiljuti Pealtnägijas ilmsiks tulnud lauljatari Liis Lemsalu suust kõlanud fakt, et naine kannatab endometrioosi all, on muutnud haigus veelgi aktuaalsemaks probleemiks. Paraku võitleb sama haigusega maailmas veel mitu miljonit naist, kes tunnevad seisundi tõttu argiselt ebamugavust ja valu. Räägime täpsemalt, mida endometrioos endast kujutab ning kuidas võib see piinav haigus igapäevaelu mõjutada.