Selgus, kes põhjustas Austraalias lihasööjabakteri puhangu

Buruli haavand on Mycobacterium ulcerans bakteri põhjustatud krooniline nakkus, mis hävitab nahka ja nahaalust kude. Bakteritoksiin ründab nahaaluseid rasvarakke, põhjustades kohalikku turset või muhu, mis areneb haavandiks. Kuigi haigus on harva surmav, võib see põhjustada kudede hävinemist, püsivat moonutust ja pikaajalise puude, kui seda ei diagnoosita ega hallata tõhusalt.

Buruli haavand on tavaliselt levinud troopilises ja subtroopilises kliimas, kuid viimasel aja on selle leviku ootamatut tõusu kirjeldatud ka Austraalia lõunaosas. Uuringu kohaselt on teadlastel õnnestunud tõestada, et haigust levitavad sääsed, mis võimaldab võtta meetmeid selle leviku piiramiseks.

Uuring viidi läbi Morningtoni poolsaarel, Melbourne'ist 90 kilomeetrit lõunas, kus Buruli haavandi esinemissagedus on üks maailma kõrgemaid. Uuring hõlmas 2016. aastast 2021. aastani rohkem kui 65 000 sääse testimist. Uuringu juht Peter Mee märkis, et tänu genoomisekveneerimisele avastati, et bakteri M. ulcerans geneetiline koostis sääskedes oli identne haavandipatsientidega, mis on tõend sääskede rollist haiguse levitamisel.

Teadlased rõhutavad, et tulemuste kohaselt pole kahtlust, et haiguse levitajateks on sääsed. Kuigi tulemused on olulised Austraalia haiguspuhangute ennetamiseks, on vaja täiendavaid uuringuid, et mõista haiguse levikut Aafrika riikides, kus Buruli haavand on endeemiline.

Uuringus rõhutatakse, et Buruli haavandi riski kogukonnas aitavad vähendada lihtsad meetmed, nagu putukatõrje kasutamine ja seisva vee eemaldamine.

Buruli haavandi illustratsioon Foto: Shutterstock