Suusatreenerid andsid möödunud nädalal tasuta suusatunde 1300 huvilisele

Tasuta suusatundide nädal sai väärilise punkti pühapäeval, 21. jaanuaril, kui tähistati ülemaailmset lumepäeva. Sel puhul toimusid erinevates spordikeskustes üle Eesti mitmed pereüritused, et innustada just lapsi ja noori suusaspordiga tegelema. Nõmmel andis sel puhul lastele ja noortele suusatunde maailmameister ning kahekordne olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi ning Tartus said oma esimese suusatunni Vahur Teppani käe all enam kui 130 last.

Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll rõõmustas tänavuse rohke osavõtu üle. «Projekt «100 suusatundi» tõestab ikka ja jälle, et huvi suusatamise vastu on tegelikult väga suur. Meie missioon on jätkata ja innustada algajaid, olenemata nende vanusest, kodust välja tulema ja kaunist talvest osas saama,» rääkis Koll. «Järjest rohkem jõuab oma päris esimesse suusatundi ka lapsi. See innustab kõiki treenereid, sest näeme, kuidas järelkasv sirgub.»