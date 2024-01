Raplamaa haigla saab uue juhi

Dr Piret Sell esitas nõukogule visiooni haigla edasisest arengust, mis arvestas muutuva keskkonna, vananeva elanikkonna ja pikeneva eluaega ning vajadusega tagada jätkusuutliku patsiendikeskse tervishoiuteenuse kättesaadavus. Tema visiooni kohaselt on Raplamaa haigla kogukonnahaigla ja selle tegevus on suunatud eelkõige tervishoiualase turvatunde suurendamisele kogukonnas ja tervisenäitajate paranemisele. Dr Sellist saab haigla juhatuse liige kolmeks aastaks.

Raplamaa haigla nõukogu esimees Agris Peedu rõõmustas, et dr Piret Sell leidis COVID-pandeemiaga tee tagasi arstitöö juurde ning et leiab uue väljakutse Raplamaa haigla juhtimises. «Piret Selli kogemus regionaalhaigla taastus- ja palliatiivravi kliinikust annab hea baasi keskenduda Raplamaa haigla jätkusuutlikule edendamisele ning uusi ja arengule suunatud tervishoiujuhte vajab Eesti väga,» sõnas Peedu.

Senine haiglajuht dr Pille Mukk jätkab Põhja-Eesti regionaalhaiglas sisehaiguste kliiniku juhtimist. «Pille Mukk on haiglat väga edukalt arendanud, juhtides samal ajal ka regionaalhaigla sisehaiguste kliinikut. Ta on taganud haigla majandusliku jätkusuutlikkuse, oluliselt kasvatanud kahe haigla sisulist koostööd ja parandanud Raplamaa inimeste jaoks arstiabi kvaliteeti tuues haiglasse erinevate erialade osas uusi vastuvõtte nii arstide kui ka õdede osas,» sõnas Peedu.

Dr Pille Mulk ütleb, et tal on rõõm haigla tugeva meeskonnaga üle anda. Ta lisab, nii juba realiseerunud kui ka alles alustatud arendusi viiakse edasi ikka sama eesmärgiga, et tagada maakonna inimestele terviseturvalisus läbi kohaliku haigla.