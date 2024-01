Hiinlased muukisid lahti munasarjade vananemise saladuse ja asuvad sünnitusiga tõstma

Munasarjad on ühed kiiremini vananevad elundid. Alates umbes 35. eluaastast hakkab halvenema munarakkude kvaliteet ja väheneb eduka viljastumise tõenäosus. Olemas on küll viljatusravi võimalus, aga see võib olla kulukas ja tuua kaasa uusi riske.