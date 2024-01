Lääne-Tallinna Keskhaigla valis aasta arsti

Dr Helen Vahar on Lääne-Tallinna Keskhaigla günekoloogiaosakonna vanemarst, kes on arendanud minimaalselt invasiivset laparoskoopilist lähenemist günekoloogia erialal, eriti laparoskoopilist onkogünekoloogilist kirurgiat. Ta on saanud Eestis teise onkogünekoloogina ESGO (Euroopa onkogünekoloogia ühingu) sertifikaadi.