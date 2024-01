Algul teeb alkohol maksa rasvaseks. See rasv põhjustab maksapõletikku. Vastuseks proovib see end ravida, tekitades armkude. Kui see kontrollimatult jätkub, võib kogu maks muutuda armide võrguks, mille vahel on väikesed maksa saarekesed. Seda nimetatakse lihtsamalt tsirroosiks.