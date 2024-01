Teadlased: kõrge vererõhu alandamiseks tuleks tarbida seda ainet

Levinud on rohke naatriumi ja vähene kaaliumi tarbimine — mõlemad on seotud kõrge vererõhu, insuldi, südamehaiguste ja enneaegse surma suurema riskiga. Kaaliumiga rikastatud sool aitab mõlemale probleemile korraga lahenduse leida, asendades osa naatriumkloriidist kaaliumkloriidiga.

Uues uuringus leiti, et praegused kliinilised juhised annavad ebapiisavaid ja ebakonkreetseid soovitusi nende soolade kasutamise kohta.

Ekspertide sõnul on kaaliumiga rikastatud soola kasutamine üks vähestest toitumisalastest sekkumistest, mida patsiendid pikaajaliselt järgivad, ja seetõttu tuleks seda kaaluda kõigi hüpertensiooniga patsientide puhul. Samuti rõhutatakse vajadust muuta kaaliumiga rikastatud sool kättesaadavaks ning et seda ei tohiks turustada luksuskaubana.

Tähele tuleb panna, et see võib põhjustada raske neeruhaigusega inimestel kaaliumi kõrget taset veres (hüperkaleemiat). Teadlaste sõnul tuleks neil juhtudel kaaliumiga rikastatud soola vältida, kuid see kehtib väikese osa elanikkonna kohta.