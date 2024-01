TERVISEKOMPASS ⟩ Huumor aitab ka kõige raskematest asjadest üle

Külalised räägivad saates sellest, kui olulist rolli mängib huumor raskete teemade käsitlemises. Samuti tuleb juttu Kinoteatri ja Peaasi.ee ühisprojektist «Vaimne tervis on nagu porgand».

Kevadel 2023 kutsusid Peaasi.ee ning Kinoteater üles inimesi kandideerima naljakirjutamise koolitusele. Tänaseks on kakskümmend väljavalitut oma huumori oskused Kinoteatri meeskonna käe all läikima lihvinud ja kursuse edukalt lõpetanud. Nad annavad kokku 10 etendust, kus muuhulgas tuleb juttu, miks vaimne tervis on nagu porgand. Sest ta peaks regulaarselt laual olema? Kui liiga kaua keeta, läheb päris pudruks? Tärkab kevadel, kui ilmad soojemaks lähevad? Õhtut juhib Kinoteater ning laval saab kuulda 12 lõuna-eestlase omaloomingulist stand-up kava.