Surmav raseduse tüsistus, millest paljud pole kunagi kuulnud

Koi-Larbi sai lõpuks diagnoosi – preeklampsia. On tõsiasi, et paljusid selle haiguse sümptomeid võib olla raske ära tunda nii rasedatel endil kui ka tervishoiuteenuse osutajatel, kirjutab Deutsche Welle .

Preeklampsia on rasedate jaoks üks peamisi suremuse põhjuseid kogu maailmas. Seda iseloomustab kõige rohkem kõrge vererõhk raseduse ajal, mida naised sageli ise ei tunne. Preeklampsia levimus on riigiti erinev. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul on määr arengumaades umbes seitse korda kõrgem kui arenenud riikides. Ülemaailmselt põhjustab see aastas umbes 12 protsenti emade surmajuhtumitest.