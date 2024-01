Millest on abi võitluses ebameeldivate peatäidega?

Lisaks on apteekides peatäide tõrjeks saadaval ka lai valik preparaate. «Levinumad neist on šampoonid, mis on tänapäeval tõepoolest tõhusad, ohutud ja ka lihtsad kasutada. Tihtipeale piisabki ühekordsest kasutamisest, kuid arvestades tingude arengutsüklit, on vahel tarvis teha ka kordustõrje,» ütleb Oolberg.

Lisaks soovitab proviisor kodus ära pesta voodipesu ja kasutuses olnud mütsid ning puhastada või hävitada juuste kammimiseks ja kinni panekuks olnud vahendid.

Täiendavaks abinõuks peab Oolberg lastele hügieeninõuete olulisuse üle kordamist. «Tasub lapsele selgitada, et alati tuleb juukseid kammida ainult isikliku kammiga ja kuivatada isikliku rätikuga ning et ei ole mõistlik laenata teiste mütse või patsikumme. Tütarlastel tasub pikad juuksed hoida patsis,» toob ta mõned näited.

Täide leviku ja raviga seotud müüdid on visad kaduma

Läbi aegade täitõvega kaasas käinud müütidest on levinuim ekslik arusaam, et täid tekivad mustusest. «Täid ei teki mustusest ja ei ole seotud pesematusega. Nakkuse võib saada absoluutselt igaüks, sõltumata soost, vanusest või sotsiaalsest kuuluvusest. Levik on lihtsalt suurem seal, kus inimesed on tihedamas kontaktis,» selgitab Oolberg.

Teine sage väärarusaam on see, et täid levivad rohkem peredes, kus on koduloomi. «Kui peres on lemmikloomad, näiteks kass või koer, siis nemad tõrjet ei vaja, kuna koduloomad täisid ei levita,» ütleb ta.

Samuti soovitab apteeker suhtuda ettevaatlikult tüütute peatäide vastu võitlemiseks rahvasuus levivatesse kodustesse võtetesse. «Olen kohanud soovitust lahjendatud äädikalahusega peanahka töödelda. Tuleb arvestada, et äädikas kontsentraadina ärritab, mõnel juhul põhjustab nahakahjustust ja mitte mingil juhul ei tohi ta sattuda silma. Eriti väikelaste puhul on väga oluline seda kõike meeles pidada,» toob Oolberg ühe näite. Ta rõhutab, et igasugune ravi peab olema eelkõige tõhus ja ohutu.

Siiani leidub inimesi, kes pelgavad, et peas täide avastamine tähendab juuste maha lõikamist. «Kaasajal on apteekide tootevalikus piisavalt tõhusaid ning absoluutselt ohutuid täide ja tingude tõrjevahendeid, nii et kuigi peatäid on ebameeldivad ja tüütud, ei tähenda nendega nakatumine täna enam kindlasti juuste maha lõikamist,» ütleb Oolberg.