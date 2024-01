TÜ Kliinikumi apteek sai Lastefondi toel Euroopas ainulaadse 3D tabletiprinteri

Baltic Agro tegevjuht Ants Puusta : «Lapsed ja noored on meie tulevik. Baltic Agrol ja Scanola Balticul on hea meel olla abiks innovatiivse seadme ja tehnoloogia kasutusele võtmisel. Oleme tänulikud kõikidele põllumeestele ja partneritele, tänu kellele saame toetada algatusi, mis on investeering Eesti tulevikku ja heaolusse. Usume, et laste tervise toetamine aitab kasvatada terveid ja edukaid inimesi, kes panustavad tulevikus kogukondadesse ja maailma tervikuna. Aitame ise ja soovime, et nii innustame ka teisi abivajajaid märkama ja aitama.»

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi strateegiajuhi Siiri Ottender-Paasma sõnul tähendab 3D tabletiprinteri soetamine laste ja perede jaoks taas ühe arvestatava mure – kuidas saada laps ravimit võtma, ära langemist: «Haiglasolek ja haigusega võitlemine on alati väga raske ning iga väiksemgi detail, mis aitab lapsel ennast hästi tunda, on tegelikult kulla hinnaga,» lisades, et Lastefondi jaoks on kulla hinda väärt kõik heateod, mis aitavad fondil missiooni täita ning annavad jätkamiseks kindlustunde: «Baltic Agro koos Eesti põllumeestega on just selline ettevõte, kelle abile saame juba aastaid loota. Suur, suur aitäh, et hoiate abivajavaid lapsi oma südames!»